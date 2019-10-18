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Началось заполнение газом «Турецкого потока» 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Началось заполнение газом «Турецкого потока»
Фото: iStock
Компания South Stream Transport B. V. (дочернее предприятие "Газпрома"), занимающаяся возведением "Турецкого потока", начала заполнять газом первую нитку газопровода. Об этом говорится в сообщении компании, пишет ТАСС.
В South Stream Transport B. V. подчеркивают, что речь идет о завершающем этапе испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию. Заполнение газом системы газопроводов — значительный шаг к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Планируется, что коммерческая эксплуатация "Турецкого потока" начнется до конца 2019 года. Заполнение второй нитки газопровода начнется после того, как будет закончено заполнение первой нитки.
В South Stream Transport B. V. добавляют, что строительные работы на приемном терминале в Турции сейчас находятся в завершающей стадии, параллельно оператор турецкой газотранспортной сети Botas выполняет комплекс мероприятий по строительству первого сухопутного участка для соединения "Турецкого потока" с газотранспортной сетью Турции.
"Турецкий поток" проходит по дну Черного моря от российской территории до побережья Турции, протяженность морской части газопровода — 930 километров. Сухопутная часть газопровода должна составить 180 километров. Пропускная способность "Турецкого потока" — 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
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Комментарии5
Экономика , Газпром , ИТАР-ТАСС
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