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Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ 

Газета.Ru + ещё 3 39 минут назад
Силуанов отреагировал на возможное снижение ставки ЦБ
Фото: РИА Новости
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки. Об этом сообщает ТАСС.
Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как "большой шаг".
"Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", — объяснил Силуанов.
Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.
До этого регулятор вел постепенное снижение ключевой ставки, ее общее снижение составило 75 базисных пунктов.
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Экономика , Антон Силуанов , Минфин , Центральный банк России
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