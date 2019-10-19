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Протесты в Ливане грозят России убытками 

News.ru 1 час назад
Протесты в Ливане грозят России убытками
Фото: globallookpress.com
Протестующие в Ливане, похоже, не намерены прекращать манифестации против экономической политики правительства, несмотря на то что для их разгона накануне были применены силовые методы. Столкновения разгорелись из-за налога на мессенджер WhatsApp. Существование и работа правительственной коалиции поставлены под вопрос. Как ни странно, но ситуация имеет значение и для России: нестабильность может поставить под угрозу некоторые экономические проекты в Ливане.
Счёт задержанных в результате антиправительственных демонстраций приближается к сотне. Несмотря на то что армейские механизированные патрули блокировали дороги в центре Бейрута, есть основания полагать, что участников выступлений это не остановит. Как утверждает катарский телеканал Al-Jazeera, разгон акций протеста только усилил народное недовольство. 18 октября ливанские спецподразделения по борьбе с беспорядками использовали водяные пушки, резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов. В результате стычек возле правительственного дворца на площади Риада Сольха были ранены 52 сотрудника сил безопасности. Впрочем, народное недовольство выплеснулось не только на улицы Бейрута — антиправительственные акции коснулись и других районов страны, говорят наблюдатели.
В Бейруте всё началось перед намеченным на 18 октября заседанием коалиционного кабинета: планировалось посвятить его бюджету на 2020-й финансовый год. Одной из причин народных волнений в Ливане стало решение коалиционного правительства ввести новые налоги. Среди них — налог на использование приложения WhatsApp, который бы составил шесть долларов в месяц. Это, как утверждают авторы нововведения, предполагалось сделать в целях борьбы с дефицитом государственного бюджета. Выступая по телевидению с обращением к согражданам, ливанский премьер-министр Саад Харири заявил, что его кабинет не снимает с себя ответственность за разразившийся кризис в экономике и будет работать над решением накопившихся проблем. Известно, что ливанское правительство в целях реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов намерено получить $11 млрд от стран-доноров в виде льготных кредитов и безвозмездных субсидий.
Впрочем, на этом фоне Харири ищет виноватых. Он обвинил противоположные политические силы, входящие в коалиционное правительство, в том, что они препятствуют осуществлению его программы реформ.
Я даю этим политикам 72 часа на то, чтобы они изменили свою позицию, — сказал премьер 18 октября.
Харири предостерёг, что по истечении срока ультиматума «будет говорить иначе». Глава правительства уверен, что в Ливане есть политические силы, которые хотят превратить его в «козла отпущения».
Мой план по проведению реформ, опираясь на международную финансовую помощь, сталкивается с большими трудностями, — заявил премьер-министр.
Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, в свою очередь, что его военно-политическая организация выступает против того, чтобы кабинет министров уходил в отставку. Лидер «партии Аллаха» обращает внимание на то, что в создании правительства всё равно будут участвовать одни и те же политические силы.
Российская сторона, вероятно, смотрит на события в Ливане с опаской. Страны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в нефтегазовой сфере в октябре 2013 года, и с тех пор двустороннее партнёрство демонстрировало исключительно тенденцию на углубление. В декабре 2017 года правительство Ливана заключило сделку о разведке своих шельфовых нефтегазовых месторождений с консорциумом из трёх компаний, в числе которых оказалась и российская. В январе 2019 года с россиянами подписали соглашение об управлении, эксплуатации и расширении части нефтяного терминала в ливанском Триполи, втором по величине городе в стране. На фоне состоявшегося весной визита ливанского лидера Мишеля Ауна в Москву дипломатические источники в Ливане обращали внимание на то, что Бейрут очень заинтересован в более тесной двусторонней экономической кооперации и активном участии бизнеса из России в крупных проектах. В качестве примера источниками приводился именно международный консорциум по разработке шельфовых месторождений нефти и газа у ливанского побережья.
В связи с этим риски развала коалиционного кабинета в Ливане напрямую касаются Москвы.
В России планируют отменить банковский роуминг
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Комментарии
Экономика , Саад Харири , Хезболла
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