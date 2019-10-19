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23.09

Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Россия даст Сербии кредит
Фото: РИА Новости
Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Замглавы Минфина РФ Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали обменялись папками в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.
Как ранее сообщал журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько, в ходе визита планировалось подписать соглашение об экспортном кредите для Белграда на 172,5 миллиона евро.
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Экономика , Личный счет , Дмитрий Медведев , Сергей Приходько , Юрий Зубарев , Александр Вучич , Правительство РФ , Минфин , РИА Новости
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