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Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для всей Европы проектом 

RT на русском 4 часа назад
Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для Европы
Фото: © turkstream.info
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления в Народной скупщине Сербии отметил, что проект морского газопровода «Турецкий поток» выгоден всем европейским странам.
«Это выгодный вообще-то для всей Европы проект», — цитирует его ТАСС.
Медведев напомнил, что в настоящее время через Сербию прокладывается участок газопровода от границы с Болгарией до Венгрии.
«Ваша страна свои обязательства неукоснительно исполняет», — подчеркнул премьер России.
Он также выразил надежду, что строительство газопровода завершится к началу 2020 года.
Ранее сербский лидер Александр Вучич пообещал завершить строительство части газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии до конца 2019 года.
В свою очередь, в «Газпроме» заявили о планах запустить обе нитки «Турецкого потока» для поставок в Турцию и страны ЕС через Болгарию до конца текущего года.
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Экономика , Компании , Дмитрий Медведев , Александр Вучич , Газпром , ЕС , ИТАР-ТАСС
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