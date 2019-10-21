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Минтруд ответил на прогноз сокращений 

Rambler News Service 2 часа назад
Минтруд ответил на прогноз сокращений
Фото: РИА Новости
Рынок труда сейчас находится в стабильном положении, в органах службы занятости работодатели разместили 1,7 млн вакансий, сообщили RNS в пресс-службе Минтруда.
«В настоящее время рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 млн вакансий», — заявили в пресс-службе.
В Минтруде отметили, что, по данным оперативного мониторинга, численность безработных россиян, зарегистрированных в органах службы занятости, на 1 октября составила 662,2 тыс. человек, уровень регистрируем ой безработицы — 0,9%. По мнению министерства, показатели безработицы в 2020 году останутся на прежнем уровне.
Ранее «Известия» сообщили, что, по данным опроса Headhunter, 9% работодателей планируют увольнения сотрудников в 2020 году. В 2019 году о сокращении штата заявили 19% работодателей, 49% респондентов сообщили о его увеличении.
Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в сентябре составил 4,5% рабочей силы или 3,4 млн человек. Показатель снизился по сравнению с сентябрем 2018 года на 1,8% и увеличился на 3,5% по сравнению с августом 2019 года.
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Комментарии2
Экономика , Росстат , Минтруд , газета "Известия"
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