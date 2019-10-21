Минтруд ответил на прогноз сокращений

Рынок труда сейчас находится в стабильном положении, в органах службы занятости работодатели разместили 1,7 млн вакансий, сообщили RNS в пресс-службе Минтруда

«В настоящее время рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 млн вакансий», — заявили в пресс-службе.

В Минтруде отметили, что, по данным оперативного мониторинга, численность безработных россиян, зарегистрированных в органах службы занятости, на 1 октября составила 662,2 тыс. человек, уровень регистрируем ой безработицы — 0,9%. По мнению министерства, показатели безработицы в 2020 году останутся на прежнем уровне.

Ранее «Известия» сообщили, что, по данным опроса Headhunter, 9% работодателей планируют увольнения сотрудников в 2020 году. В 2019 году о сокращении штата заявили 19% работодателей, 49% респондентов сообщили о его увеличении.