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Китай обошел США по числу миллионеров 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 38 минут назад
Китай обошел США по числу миллионеров
Фото: Reuters
Число долларовых миллионеров среди граждан Китая превысило количество американцев с таким же финансовым состоянием, следует из данных исследования банка Credit Suisse.
Так, число граждан Китая, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире достигло 100 млн, в то время как в США эта цифра составляет 99 млн человек.
«Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на 3,8 и 1,9 трлн долларов соответственно», — говорится в исследовании, передает ТАСС.
Общее число долларовых миллионеров возросло на 1,1 млн и достигло отметки в 46,8 млн человек, в их руках находится активов и средств на сумму 158,3 трлн долларов. Состояние 55 тыс. 920 человек превышает 100 млн долларов, а 4 тыс. 830 человек владеют активами на сумму 500 млн долларов и более.
В сентябре Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян, оценив их по размеру состояния.
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Экономика , Forbes , ИТАР-ТАСС
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