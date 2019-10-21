Медведев охарактеризовал российскую экономику

В российской экономике все в порядке. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев , его слова приводит РИА Новости.

Глава правительства констатировал низкий уровень инфляции, а также отметил тот факт, что в стране растет объем промышленного производства и товарооборот. Также, по его словам, в России «на очень хорошем уровне» находятся макроэкономические показатели.

«Мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — заключил премьер-министр.