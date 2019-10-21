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Медведев охарактеризовал российскую экономику 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
В российской экономике все в порядке. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.
Глава правительства констатировал низкий уровень инфляции, а также отметил тот факт, что в стране растет объем промышленного производства и товарооборот. Также, по его словам, в России «на очень хорошем уровне» находятся макроэкономические показатели.
«Мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — заключил премьер-министр.
В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами. По его словам, необходимо направлять такой объем средств, который не будет приводить к росту цен, а начнет эффективно работать. Он попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проконтролировать процесс.
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Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , РИА Новости
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