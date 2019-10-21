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Депутаты Госдумы требуют раскрыть секреты ценообразования на авиаперевозки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Госдуме заинтересовались стоимостью авиаперевозок
Фото: РИА Новости
Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик отметил, что по результатам проверки Международной организации гражданской авиации ICAO, в России один из лучших результатов в мире (соответствие всем показателям на 95%). При этом ряд международных требований дублируется с отечественным законодательством о транспортной безопасности. Юрчик предложил законодателям подумать, стоит ли смешивать авиационную безопасность и транспортную в целом.
«Возможно, стоит оптимизировать финансовую нагрузку на отрасль без ущерба для безопасности», — отметил замминистра.
Юрчик добавил, что сейчас цена на безопасность составляет до четверти стоимости всего проекта. А это в свою очередь отражается на цене билетов.
По словам замминистра, цена на сертификацию сопоставима с ценой оборудования.
На заседании не обошлось без критики в адрес авиакомпаний. Особое недовольство вызывает политика «Победы», которая «взвинчивает цены». Никто не собирается притеснять перевозчиков, но тема стоимости билетов до конца осталась не раскрыта.
«Каждый губернатор приходит к нам примерно с одним вопросом: не хватает бюджетных денег, сначала на закупку досмотровой техники, потом на сертификацию», — отметил Александр Юрчик.
Депутаты согласились — вопрос нужно обсуждать в комплексе. Нельзя, чтобы отечественные нормы, по сути, дублировали международные и чтобы компании несли двойные расходы и закладывали их в тарифы.
Это касается и расчета оплаты утилизационного сбора. Его оператор тоже закладывает в обоснование тарифов, что в конечном счете отражается на потребителе. По словам Александра Старовойтова, надо снижать излишнюю нагрузку на компании.
«Мы спрашиваем, почему так дорого? Понятно, что компании выполняют излишние требования, что влияет утилизационный сбор. Но у наших перевозчиков в целом какой-то особый подход к тарифам. Они ссылаются на некую программу обоснования тарифов, которую мы не видели», — добавил Старовойтов и сказал, что хотел бы ее увидеть.
К этому вопросу народный избранник планирует вернуться на заседании комитета и обсудить его в числе ключевых.
«Пусть подробно расскажут, из чего складывается цена на билеты. Есть некий расчет загрузки транспортного средства. Якобы из него утром стоимость одна, а вечером может быть уже другая. Хорошо, нам хотелось бы увидеть этот расчет. «Победа» сказала, что поднимет тариф чуть ли не на 40 процентов. Пусть расскажут, как формируется тариф. Это не лоукостер, у иностранных компаний цена на билет бывает ниже», — добавил Старовойтов.
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Комментарии
Экономика , Александр Юрчик , Госдума
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