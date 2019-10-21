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Американцы принесли в Россию больше всех денег 

Lenta.ru 2 часа назад
Назван лидер по прямым инвестициям в экономику России
Фото: РИА Новости
Лидерами по прямым инвестициям в российскую экономику в 2018 году оказались американские компании. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть EY, проводившая исследование для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Инвесторы из США в среднем вкладывали 224 миллиона долларов. Для европейского бизнеса показатель немногим превышает 90 миллионов долларов, а для азиатского составляет порядка 40 миллионов.
Сравнивать пришлось по средней сумме инвестиций, так как раскрыть показатели согласились только 74 из 95 участников опроса. При этом американские компании опережают все остальные и по количеству инвестиционных проектов. На их долю приходится 16 процентов от общего количества. За прошлый год они увеличили число проектов с 19 до 33.
Полученные результаты не совпадают со статистикой Центробанка РФ из-за разной методологии. В ЦБ крупнейшими инвесторами называют Кипр, Люксембург и Багамы, однако, как указывают эксперты, большая часть из вложенных оттуда средств имеют российское происхождение. В этой статистике также не учитываются вложения российских «дочек» зарубежных организаций, на которые и приходится большинство инвестиций США и Китая.
Отчет EY показал, что доля китайских инвестиций сравнительно низка — за 11 лет всего шесть миллиардов долларов или три процента от общего количества инвестиций. Однако у китайцев наиболее амбициозные планы на будущее — они хотят увеличить вложения на треть. Также просто увеличить вложения готова треть американских и европейских инвесторов.
Ранее Центробанк сообщил, что за первые десять месяцев иностранные инвестиции в России выросли в пять раз по сравнению с тем же периодом 2018 года — с 4,4 миллиарда долларов до 21,8 миллиарда. Также максимума с третьего квартала 2014 года достигла доля иностранных рублевых активов за второй квартал 2019 года и максимума с 2002 года — иностранные обязательства российских банков в рублях.
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Комментарии1
Экономика , Григорий Березкин , Центральный банк России
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