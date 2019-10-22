Стали известны детали новой пенсионной системы

Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсии граждан России в размере до 1,4 млн рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Известия».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил газете, что Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения. При этом власти намерены защитить не только сами накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход.

Кроме того, НРД возьмет под контроль средства гарантированного пенсионного продукта, отчисляемые гражданином из зарплаты на будущую пенсию.

Опрошенные зданием эксперты отметили необходимость единого оператора, который смог бы отслеживать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял НПФ или работу. Однако они усомнились в том, что многие граждане России воспользуются системой негосударственного пенсионного обеспечения.

При этом, по последним данным Банка России , которые приводятся в статье, на негосударственную пенсию копят 6,2 млн граждан, многие из них делают это при помощи работодателя.