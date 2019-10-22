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Россия отвернулась от Белоруссии 

Рамблер + ещё 1 44 минуты назад
Россия отвернулась от Белоруссии, чтобы сделать ее сговорчивее, сообщает РИА Новости.
В конце 2018 года Белоруссия, как сообщал «Рамблер», попросила у России в долг 600 миллионов долларов, чтобы рефинансировать другие российские займы. Общий долг Минска перед Москвой к маю 2019-го достиг 6,3 миллиарда долларов.
Весной прошлого года министр финансов России Антон Силуанов обещал, что кредит Белоруссии будет выдан, а на прошлой неделе заявил, что это «не решено пока». В кулуарах встречи представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне он не исключил, что решения по кредиту, «может, и не будет».
«Задержка с кредитом призвана сделать Минск сговорчивее», — пишет РИА Новости.
По версии агентства, сговорчивее Белоруссия должна стать в вопросе компенсации, которую требует от России за налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он подразумевает рост налога на добычу полезных ископаемых и отмену вывозной пошлины на нефть. Власти Белоруссии оценивают свои потери от маневра в 500 миллионов долларов в 2019 году, еще 400 миллионов — в 2020-м.
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Экономика , Видео , Статьи , Антон Силуанов , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , РИА Новости
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