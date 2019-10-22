Россия отвернулась от Белоруссии

Россия отвернулась от Белоруссии, чтобы сделать ее сговорчивее, сообщает РИА Новости.

В конце 2018 года Белоруссия, как сообщал «Рамблер», попросила у России в долг 600 миллионов долларов, чтобы рефинансировать другие российские займы. Общий долг Минска перед Москвой к маю 2019-го достиг 6,3 миллиарда долларов.

«Задержка с кредитом призвана сделать Минск сговорчивее», — пишет РИА Новости.

По версии агентства, сговорчивее Белоруссия должна стать в вопросе компенсации, которую требует от России за налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он подразумевает рост налога на добычу полезных ископаемых и отмену вывозной пошлины на нефть. Власти Белоруссии оценивают свои потери от маневра в 500 миллионов долларов в 2019 году, еще 400 миллионов — в 2020-м.