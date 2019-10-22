Орешкин отметил существенное снижение инфляции

Годовая инфляция в России продолжает снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным Росстата, годовая инфляция замедлилась к 14 октября до 3,8% с 3,9% к 7 октября и 4% к концу сентября.

"Мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Видим, что идет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования. Мы точно видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза", — отметил Орешкин, сообщает "Интерфакс".

Минэкономразвития в августе представило новый макропрогноз до 2024 г., в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2019 г. — с 4,3% до 3,8%, на 2020 г. — с 3,8% до 3%.

С своем обзоре "Картина инфляции" МЭР допустило, что инфляция в 2019 г. может составить 3,6-3,8%, а в начале октября министерство сделало еще более решительный прогноз, понизив ожидания на 2019 г. до 3,2%.