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Названа дата «Черной пятницы» в России 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Названа дата «Черной пятницы» в России
Фото: © AFP 2019 / Paul Ellis
Одна из самых крупных традиционных онлайн-распродаж в году — "Черная пятница" — пройдет в России с 28 ноября по 1 декабря, следует из данных организаторов мероприятия.
В Америке "Черная пятница" следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году акция приходится на 29 ноября, в России она стартует в тот же день. Однако ряд ритейлеров обычно в маркетинговых целях запускают распродажи раньше обычного и даже устраивают "черный ноябрь".
В России "Черная пятница" традиционно проходит на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк фрайдэй".
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Настоящей Черной пятницы", работающей на площадке b-friday.com, в акции примут участие не менее 100 российских и зарубежных интернет-компаний. Участие в акции уже подтвердили Ozon, Wildberries, "М. Видео", "Эльдорадо", "Техпорт", сеть отелей Azimut Hotels, онлайн-гипермаркет "О'кей" и другие компании.
В прошлую "Черную пятницу", по оценкам АКИТ, было оформлено онлайн-заказов более чем на 17,4 миллиарда рублей. "Эксперты не исключают, что в этом году рекорд будет побит", — отметили в пресс-службе "Настоящей Черной пятницы".
Как сообщают организаторы, в акции будут участвовать товары следующих категорий: бытовая техника и электроника, одежда, косметика, ювелирные украшения, продукты, спорттовары, товары для детей и товары для дома и ремонта, сервисы онлайн доставки еды, путешествия и т.д.
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Экономика , О'Кей , М.Видео , РИА Новости
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