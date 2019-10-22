Названа дата «Черной пятницы» в России

Одна из самых крупных традиционных онлайн-распродаж в году — "Черная пятница" — пройдет в России с 28 ноября по 1 декабря, следует из данных организаторов мероприятия.

В Америке "Черная пятница" следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году акция приходится на 29 ноября, в России она стартует в тот же день. Однако ряд ритейлеров обычно в маркетинговых целях запускают распродажи раньше обычного и даже устраивают "черный ноябрь".

В России "Черная пятница" традиционно проходит на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк фрайдэй".

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Настоящей Черной пятницы", работающей на площадке b-friday.com, в акции примут участие не менее 100 российских и зарубежных интернет-компаний. Участие в акции уже подтвердили Ozon, Wildberries, "М. Видео" , "Эльдорадо", "Техпорт", сеть отелей Azimut Hotels, онлайн- гипермаркет "О'кей" и другие компании.

В прошлую "Черную пятницу", по оценкам АКИТ, было оформлено онлайн-заказов более чем на 17,4 миллиарда рублей. "Эксперты не исключают, что в этом году рекорд будет побит", — отметили в пресс-службе "Настоящей Черной пятницы".

Как сообщают организаторы, в акции будут участвовать товары следующих категорий: бытовая техника и электроника, одежда, косметика, ювелирные украшения, продукты, спорттовары, товары для детей и товары для дома и ремонта, сервисы онлайн доставки еды, путешествия и т.д.