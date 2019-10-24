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Для части россиянок сократили рабочий день 

Рамблер + ещё 15 5 минут назад
Рабочая неделя жительниц сельской местности в России не должна составлять более 36 часов, решили депутаты Госдумы. При этом женщины могут рассчитывать на полную зарплату, сообщает ТАСС.
Ранее с инициативой о сокращении рабочего дня для селянок выступила группа депутатов Государственной думы РФ во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Одной из причин внесения поправок в Трудовой кодекс РФ стал тот факт, что право работниц из сельской местности на укорочённый рабочий день до сих пор не было закреплено федеральным законодательством.
«Женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда», — приводит агентство слова Володина, который подчёркивал, что в результате селянки будут получать зарплату как при 40-часовой рабочей неделе.
При этом законопроект предусматривает разделение рабочего дня работниц на части, однако в этом случае работодатель обязан обеспечить своих сотрудниц повышенной оплатой труда.
Накануне поправки в Трудовой кодекс РФ ли приняты Госдумой в третьем окончательном чтении.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Минтруд направил в правительство доклад о возможном введении в Росиии четырехдневной рабочей недели. В документе перечислены плюсы и минусы возможного нововведения. В докладе говорится, что «четырехдневка» может нести в себе определённые риски: например, увеличение издержек предпринимателей на рабочую силу и повышение стоимости продукции для конечного потребителя. Вместе с тем эксперты признают, что укорочённая рабочая неделя обязательно положительно скажется на охране здоровья работников, повышении эффективности труда, личностном и профессиональном развитии.
Комментарии1
Экономика , Видео , Вячеслав Володин , Минтруд , Госдума , ИТАР-ТАСС
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