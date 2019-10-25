Германия отказалась снять санкции с России

Немецкие партии «Левые» и «Альтернатива для Германии» выступили с инициативами по улучшению отношений с Россией, а также снятию антироссийских санкций. Бундестаг на заседании, посвящённом германско-российским отношениям, отклонил соответствующие предложения.

Обе инициативы были изначально рекомендованы комитетом по международным делам к отклонению. Против высказались коалиционный ХДС/ХСС, СДПГ, а также «Зелёные».

В свою очередь, представитель фракции «Левые» Клаус Эрнст заявил, что санкции действуют пять лет, но никакого влияние не имеют. потери мировой экономики от рестрикций составили $300 млрд Политик подчеркнул, что только Германия терпит убытки в размере $770 млн в месяц.

Кроме того, Эрнст сообщил, что только 23% немцев поддерживают ограничения. Он также обратил внимание на то, что Россия «занимается импортозамещением», что в долгосрочной перспективе лишает немецкие компании российского рынка, передаёт РИА Новости.