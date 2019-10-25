Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.02
$
64.12
71.16
71.32
Прогноз
28.10 – 04.11
$
62.28
71.22
Индексы и котировки Brent
61.58
–0.10 Золото
1503.90
+0.01 РТС
1413.63
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1105
+0.0099
10.10
1.1005
21.10
10.10
29.09

Германия отказалась снять санкции с России 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Немецкие партии «Левые» и «Альтернатива для Германии» выступили с инициативами по улучшению отношений с Россией, а также снятию антироссийских санкций. Бундестаг на заседании, посвящённом германско-российским отношениям, отклонил соответствующие предложения.
Обе инициативы были изначально рекомендованы комитетом по международным делам к отклонению. Против высказались коалиционный ХДС/ХСС, СДПГ, а также «Зелёные».
В свою очередь, представитель фракции «Левые» Клаус Эрнст заявил, что санкции действуют пять лет, но никакого влияние не имеют. потери мировой экономики от рестрикций составили $300 млрд Политик подчеркнул, что только Германия терпит убытки в размере $770 млн в месяц.
Кроме того, Эрнст сообщил, что только 23% немцев поддерживают ограничения. Он также обратил внимание на то, что Россия «занимается импортозамещением», что в долгосрочной перспективе лишает немецкие компании российского рынка, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что паузу в наложении санкций стран Запада на РФ предрёк президент ВТБ Андрей Костин. По его мнению, в ближайшее время «усиления санкционного давления» на Москву не будет.
News.ru: последние новости
Россия может существенно ограничить завоз иностранных яблок уже весной Россия может существенно ограничить завоз иностранных яблок уже весной Приватизация в России не пополнит казну Приватизация в России не пополнит казну ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн
Комментарии35
Экономика , Видео , Андрей Костин , Бундестаг , Банк ВТБ , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по рублю: ЦБ может резко понизить ставку
Удар по рублю: ЦБ может резко понизить ставку1
Россия ограничит завоз иностранных яблок
Россия ограничит завоз иностранных яблок
Сбербанк финансирует поставки сырья в Африку
Сбербанк финансирует поставки сырья в Африку
Россия объяснила списание огромного долга Африке
Россия объяснила списание огромного долга Африке336
Трамп объяснил стремление США защитить сирийскую нефть
Трамп объяснил стремление США защитить сирийскую нефть1
Видео
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика Статьи
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
01:13
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
Экономика Рынки
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
02:12
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
Компании Статьи
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
05:42
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
Компании Статьи
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение