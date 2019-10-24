Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
64.12
71.10
71.29
Прогноз
28.10 – 04.11
$
64.50
71.60
Индексы и котировки Brent
61.15
+0.41 Золото
1490.48
+0.02 РТС
1403.70
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1126
+0.0155
09.10
1.0972
21.10
10.10
29.09

Российские власти разгонят приватизацию 

Lenta.ru + ещё 6 28 минут назад
Российские власти разгонят приватизацию
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития уже работает над более амбициозным планом приватизации. Об этом журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.
Министр не стал отвечать на вопрос о сроках завершения такой работы. О необходимости ускорить приватизацию Силуанов заявил 19 октября на встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне.
Тогда министр объяснил, что сама по себе приватизация нужна не для разовых дополнительных доходов, а для снижения доли государства в экономике. Он подчеркнул, что России не нужны продажи ради поддержания бюджета.
Силуанов признал, что в вопросе приватизации российские власти «немного подрасслабились».
«Министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях, и все хотят ими управлять. Это известная вещь», — объяснил он.
Говоря о деталях поручения Минэкономразвития, министр заметил, что в первую очередь в программу приватизации следует включить компании «небольшого дивизиона», хотя и крупные тоже следует рассмотреть.
Ранее в октябре сообщалось о возможности продажи пакета акций таких компаний, как «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания (ОЗК). Это заложено в проекте плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Позднее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что доля государства в коммерческих предприятиях, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50 процентов.
Мошенники нашли еще один канал доступа к данным россиян
Последние новости
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы В Кремле опровергли поиски преемника Путина В Кремле опровергли поиски преемника Путина Эксгумированы останки диктатора-фашиста Эксгумированы останки диктатора-фашиста
Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Алексей Моисеев , Совкомфлот , Транснефть , Россети , Минэкономразвития , Русгидро , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сечин назвал единственного регулятора на рынке нефти
Сечин назвал единственного регулятора на рынке нефти
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business127
Для части россиянок сократили рабочий день
Для части россиянок сократили рабочий день1
Россияне признались в отсутствии сбережений
Россияне признались в отсутствии сбережений
Госдума одобрила повышение МРОТ
Госдума одобрила повышение МРОТ
Видео
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика Статьи
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
01:13
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
Экономика Рынки
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
02:12
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
Компании Статьи
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
05:42
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
Компании Статьи
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение