Российские власти разгонят приватизацию

Минэкономразвития уже работает над более амбициозным планом приватизации. Об этом журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов , передает РИА Новости.

Министр не стал отвечать на вопрос о сроках завершения такой работы. О необходимости ускорить приватизацию Силуанов заявил 19 октября на встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне.

Тогда министр объяснил, что сама по себе приватизация нужна не для разовых дополнительных доходов, а для снижения доли государства в экономике. Он подчеркнул, что России не нужны продажи ради поддержания бюджета.

Силуанов признал, что в вопросе приватизации российские власти «немного подрасслабились».

«Министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях, и все хотят ими управлять. Это известная вещь», — объяснил он.

Говоря о деталях поручения Минэкономразвития, министр заметил, что в первую очередь в программу приватизации следует включить компании «небольшого дивизиона», хотя и крупные тоже следует рассмотреть.

«Совкомфлот», Ранее в октябре сообщалось о возможности продажи пакета акций таких компаний, как «РусГидро» «Транснефть» , «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания (ОЗК). Это заложено в проекте плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.