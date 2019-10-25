Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года 

Расходы федерального бюджета США по итогам 2019 фискального года превысили доходы почти на $1 трлн.
По данным Минфина США, дефицит американского бюджета составил $984,4 млрд, увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом. Дефицит бюджета составил 4,6% от ВВП США, что на 0,8% выше итоговых значений 2018 фискального года.
По итогам 2017 фискального года, в первый год президентства Дональда Трампа дефицит бюджета США составлял $665 млрд
Рост дефицита на $319 млрд к концу третьего года его президентства, по многим оценкам, произошел из-за сокращения администрацией Трампа налогов и, как следствие, снижения налоговых поступлений в бюджет, а также увеличения расходных статей в военной сфере и ряде других секторов.
В Бюджетном управления Конгресса США (CBO) прогнозировали, что дефицит бюджета США по итогам 2019 фискального составит $960 млрд При этом, по оценкам экспертов CBO, в 2020 г. дефицит бюджета США превысит $1 трлн и будет оставаться выше этой отметки на протяжении следующего десятилетия.