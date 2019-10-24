Нацбанк Украины снизил учетную ставку

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых, сообщил председатель НБУ Яков Смолий

«Правление нацбанка Украины приняло решение понизить учетную ставку до 15,5%», — цитирует РИА «Новости» Смолия.

Также регулятор обновил прогноз роста ВВП на 2020 год — 3,5%. При этом сохранился прогноз по инфляции на конец 2019 года в 6,3%. Прогноз на конец 2020-го — 5%, такие же ожидания у регулятора и на конец 2021 года.

По словам Смолия, НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики.

С марта по август 2015 года учетная ставка НБУ была максимальной — 30%. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года.

Ранее НБУ продал на валютном рынке 200 млн долларов, чтобы сгладить колебания курса валюты. Также в регуляторе предупредили, что на Украине сохраняются риски для макроэкономической стабильности.