Костин призвал не жаловаться на нефтяную иглу

России давно пора перестать жаловаться на нефтяную иглу, а с большим вниманием относиться к нефтегазовым ресурсам. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин , выступая в рамках Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

Он назвал налоговое бремя на нефтегазовый сектор РФ «чрезвычайно высоким» и считает, что государству следует подумать о дальнейшем совершенствовании налогообложения этой отрасли. Костин подчеркнул, что в российских условиях преобладания трудно извлекаемых запасов выработанность действующих месторождений увеличивает себестоимость добычи нефти.