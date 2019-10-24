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Костин призвал не жаловаться на нефтяную иглу 

BFM.RU + ещё 3 42 минуты назад
Костин призвал не жаловаться на нефтяную иглу
Фото: РИА Новости
России давно пора перестать жаловаться на нефтяную иглу, а с большим вниманием относиться к нефтегазовым ресурсам. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая в рамках Евразийского экономического форума, передает ТАСС.
Он назвал налоговое бремя на нефтегазовый сектор РФ «чрезвычайно высоким» и считает, что государству следует подумать о дальнейшем совершенствовании налогообложения этой отрасли. Костин подчеркнул, что в российских условиях преобладания трудно извлекаемых запасов выработанность действующих месторождений увеличивает себестоимость добычи нефти.
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Экономика , Рынки , Андрей Костин , Банк ВТБ , ИТАР-ТАСС
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