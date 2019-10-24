Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.02
$
64.12
71.16
71.32
Прогноз
28.10 – 04.11
$
64.50
71.60
Индексы и котировки Brent
61.58
–0.10 Золото
1502.28
+0.01 РТС
1413.63
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1103
+0.0131
09.10
1.0972
21.10
10.10
29.09

Трамп объяснил стремление США защитить сирийскую нефть 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Трамп объяснил стремление США защитить сирийскую нефть
Фото: Evan Vucci / AP
США не допустят, чтобы нефтяными месторождениями в Сирии вновь завладели боевики «Исламского государства» (запрещена в России). Об этом написал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.
«Нефтяные месторождения, о которых говорилось в моей вчерашней речи о Турции и курдах, контролировали ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ захватить эти территории!», — написал он.
Ранее стало известно, что США планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии, чтобы защитить располагающиеся там нефтяные месторождения от боевиков. По данным источника Newsweek, главной задачей американских военнослужащих станет не допустить перехода этих месторождений под контроль не только ИГ, но и официального сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом или Ирана и связанных с ним вооруженных формирований.
Мошенники нашли еще один канал доступа к данным россиян
Последние новости
Названа ожидающая 50-процентного обрушения валюта Названа ожидающая 50-процентного обрушения валюта США отправят танки на «защиту» сирийской нефти от ИГ, Асада и Ирана США отправят танки на «защиту» сирийской нефти от ИГ, Асада и Ирана Украина приготовилась к переговорам о возвращении Крыма Украина приготовилась к переговорам о возвращении Крыма
Экономика , Башар Асад , Дональд Трамп , Исламское государство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк финансирует поставки сырья в Африку
Сбербанк финансирует поставки сырья в Африку
Россия объяснила списание огромного долга Африке
Россия объяснила списание огромного долга Африке302
Как в СССР: селянкам сократили рабочую неделю
Как в СССР: селянкам сократили рабочую неделю
Названа ожидающая 50-процентного обрушения валюта
Названа ожидающая 50-процентного обрушения валюта3
Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей
Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей12
Видео
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика Статьи
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
01:13
Кудрин указал на недостатки нового бюджета России
Экономика Рынки
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
02:12
Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией
Компании Статьи
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
05:42
Цукерберг в Конгрессе: что будет с криптовалютой Libra
Компании Статьи
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение