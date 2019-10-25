Россия ограничит завоз иностранных яблок

Россия может существенно ограничить завоз иностранных яблок уже весной

Национальный союз плодов и овощей предложил ужесточить таможенно-тарифное регулирование рынка, ограничив поставки импортных яблок в сентябре–марте, в сезон наполнения прилавков местными фруктами. Об этом говорится в резолюции организации (есть в распоряжении News.ru). Рекомендации были сформированы по итогам профильной конференции на 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Союз предлагает ограничить завоз яблок из-за рубежа в сентябре–марте при соблюдении соотношения в объёме помесячного заполнения ёмкости продуктового рынка 60% на 40%, из которых 60% — это отечественные фрукты, а 40% — импортные, сказано в документе.

По оценкам организации, Россия собирает 1,1 млн тонн яблок, из них лишь 600 тыс. тонн — товарного вида, то есть доходящего до прилавков супермаркетов. Общий объём потребления внутри страны составляет 2 млн тонн. То есть зависимость рынка от зарубежных товаров сегодня около 60%.

Параллельно с ограничением импорта садоводы намерены разработать пакет стимулирующих мер для наращивания валового производства плодов и ягод в товарном секторе до 2,2 млн тонн. Для этих целей они планируют увеличить оснащённость отечественных фермеров специализированной техникой, в том числе за счёт программы по предоставлению льготных кредитов. Кроме этого, необходимо предусмотреть экономические стимулы по повышению производства отечественного посадочного материала не менее чем на 20% — до 30 млн саженцев, а программа по возмещению 20% капитальных затрат на создание современных хранилищ должна быть продолжена.

На «Золотой осени» Союз вместе с экспертами также обсудил проблемы сбыта плодово-ягодной продукции. Так, часть садоводов уверены, что в ближайшие 3-4 года на внутрироссийском рынке яблок произойдёт насыщение и встанет вопрос об экспорте. Также возникают сложности с транспортировкой фруктов с юга страны, анализом ценовой конъюнктуры со стороны зарубежных поставщиков. В резолюции сказано и о необходимости расширения полномочий Россельхознадзора для обеспечения безопасности ввозимых сельхозтоваров.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в текущем сезоне фиксировала различные нарушения по яблокам из Турции, Китая, Молдовы, Сербии и других стран. Результаты мониторинга ведомство направляет в Роспотребнадзор

Запрещённую к ввозу в РФ плодовую продукцию, по словам Россельхознадзора, чаще всего экспортируют с территории Белоруссии. Так, после введения ответных контрмер против Евросоюза со стороны РФ на российско-белорусском участке административной границы появилось четыре санитарно-контрольных поста. Вскоре союзная республика резко нарастила свою долю на рынке фруктов и овощей РФ, а Россельхознадзор занялся выявлением схем завоза «санкционки» в РФ. Наиболее частые из них — поставки с сопровождением поддельных фитосанитарных сертификатов, ложный транзит через Казахстан и др.

Летний указ Владимира Путина № 391 устанавливал, что ввезённые на территорию РФ сельхозпродукция, сырьё и продовольствие, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и которые запрещены к ввозу в РФ, подлежат уничтожению. В итоге с 6 августа 2015 года по настоящее время на полигонах оказались более 32 тыс. тонн различной продукции, при этом доля завоза с территории Белоруссии составила порядка 88%, сообщили представители федеральной службы.

Наталья Соловьёва , замначальника управления фитосанитарного надзора и семенного контроля Россельхознадзора

В плане борьбы с санкционной продукцией против нас практически все. Евразийская экономическая комиссия категорически против мер, которые мы применяем в борьбе. Большое лобби со стороны людей, которые занимаются нелегальным ввозом санкционной продукции. А прокуратура , в свою очередь, настаивает на том, что мы недостаточно обоснованно её уничтожаем.

Она рассказала, что обвинения в поставках польских яблок белорусская сторона воспринимает очень болезненно. Тем не менее Россельхознадзор документально фиксировал случаи завоза партий санкционных плодов с наклеенной на них белорусской этикеткой.