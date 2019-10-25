Названы самые богатые города мира

Топ-10 самых богатых городов мира в 2019 году

Москва, 25 октября — "Вести. Экономика". Эксперты New World Wealth провели исследование и составили рейтинг самых богатых городов мира в 2019 году.

Под термином «общее состояние» составители исследования понимают личное состояние всех жителей города, включая недвижимость, наличные деньги, акции и доли в бизнесе.

Правительственные фонды исключены из расчетов.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых городах мира. 10.

Сингапур

Экономика Сингапура — развитая рыночная, с одним из самых высоких в мире ВВП на душу населения. Сингапур причисляют к «восточноазиатским тиграм», за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран. В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых услуг. В стране поддерживаются стабильные цены.

Экономика Сингапура зависит от экспорта продукции, особенно в таких областях как бытовая электроника, информационные технологии, фармацевтика и финансовые услуги. Важную роль в экономике страны играют транснациональные корпорации. Экономика Сингапура является одной из самых открытых и свободных от коррупции экономик.

Сидней

Жители города имеют самый высокий средний доход на душу населения в Австралии. Сидней является основным центром Австралии, в котором располагаются региональные офисы международных компаний (их насчитывается порядка 500).

Из десяти самых крупных австралийских компаний четыре имеют головные офисы в Сиднее (Caltex Australia, Commonwealth Bank, Westpac и Woolworth).

Fox Studios Australia имеет в городе большую киностудию. Сиднейская биржа фьючерсов (SFE) является одной из крупнейших бирж подобного типа в австралийско-тихоокеанском регионе.

Она является 12-й крупнейшей фьючерсной биржей в мире и 19-й крупнейшей, если считать оборот опционов

Гонконг

Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику.

Гонконг является офшорной территорией, это свободный порт и не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов.

Акцизы взимаются только с четырёх видов товаров, независимо от того, импортные они или местного производства.

Лос-Анджелес

Лос-Анджелес является одним из крупнейших мировых культурных, научных, экономических, образовательных центров.

Также город — один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения.

Шанхай

Шанхай — это финансовый и торговый центр Китая.

Шанхайская фондовая биржа — это современная и уважаемая инвесторами площадка.

Шанхайская фьючерсная биржа входит в число ведущих товарных бирж мира по объёму торгов фьючерсными контрактами на натуральный каучук и медь.

Шанхайская биржа золота — крупнейшая биржа Китая по торговле драгоценными металлами.

Пекин

Это крупнейший железно— и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР, в то время как главными экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг.

Вместе с тем, в последнее время всё больше берёт на себя роль локомотива предпринимательской деятельности и основного поля для создания инновационных предприятий.

Лондон

Лондон — важнейший экономический и финансовый центр Великобритании и Европы; один из глобальных городов, конкурирующий с Нью-Йорком за звание ведущего мирового финансового центра.

В Лондоне располагаются штаб-квартиры множества английских и транснациональных компаний, среди которых BP, Royal Dutch Shell , Unilever, Corus Group, SABMiller, Cadbury и др.

Сан-Франциско

Исторически, основой экономики Сан-Франциско является туризм. Благодаря изображению города в фильмах, музыке и популярной культуре, Сан-Франциско узнаваем во всем мире.

Экономика города стремительно выросла после того, как на юге появилась Силиконовая долина, требующая привлечения специалистов высокого класса.

В долине также размещён биотехнологический и биомедицинский исследовательский центр. В Мишн-Бэй находится второй кампус UCSF, который готовит высоко профессиональные кадры и служит штаб-квартирой Калифорнийского института регенеративной медицины, который финансирует программу исследования стволовых клеток по всему штату.

Маленькие компании, со штатом меньше чем 10 человек, составляют 85% всех предприятий в городе.

Токио

Токио является одним из трёх мировых финансовых центров, наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире.

Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии.

Нью-Йорк

Нью-Йорк — важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр.

Нью-Йорк избрали местом расположения своих штаб-квартир такие финансовые организации как Citigroup, J. P. Morgan Chase & Co., American International Group, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley , Merrill Lynch и др.

Pfizer, Кроме этого, в городе расположены штаб-квартиры многих крупных нефинансовых корпораций, среди которых Verizon Communications Alcoa , News Corp., Colgate-Palmolive и др.

В городе находятся такие биржи, как Нью-Йоркская фондовая биржа, NASDAQ, Американская фондовая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая палата. Нью-Йоркская финансовая отрасль сосредоточена на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене.