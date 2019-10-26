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Трамп дал Украине моральный стимул 

Национальная Служба Новостей + ещё 18 2 часа назад
Украинский экономист, политолог Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, чем вызнано решение президента США Дональда Трампа частично восстановить беспошлинную торговлю с Украиной.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по некоторым позициям. Информация об этом содержится в прокламации американского лидера, которую распространил Белый дом.
Президент сообщил, что после повторного рассмотрения вопроса было принято решение, что Киев добился прогресса в предоставлении эффективной и адекватной защиты прав интеллектуальной собственности.
Однако, уточняют Известия, пока что неизвестно, о каких товарах именно идет речь. RT поясняет, что решение президента вступает в силу с 1 ноября.
Украинский экономист, политолог Александр Дудчак в эфире НСН прокомментировал возобновление соглашения о беспошлинной торговле США с Украиной по ряду позиций. По мнению, возврат к ранее достигнутым договоренностям со стороны США, скорее, символический жест перспективного партнерства, нежели реальная мера экономической поддержки для Украины.
«Сейчас дан намек на то, что Украина может двигаться с правильном направлении и США могут помогать ей решать внутриполитические проблемы. Это, скорее, моральный стимул, чем материальный. По большому счету, для украинской экономики это не сильно изменит ситуацию. Нельзя сказать, что на рынок Украины хлынут какие-то продукты интеллектуальной собственности. Это политическое решение», — считает эксперт.
Экономист отметил, что претензии США к Украине по поводу недостаточной защиты интеллектуальной собственности возникли около двух лет назад и увязал это с американской предвыборной кампанией.
«Проблемы связаны с очередной американской предвыборной кампанией и давлением на Украину. Трамп — человек, может, и не злопамятный, но память у него хорошая, и он, думаю, не забыл, как украинское руководство вело себя в 2016 году, поддерживая конкретную политическую силу в США. Тогда надо было показать, что действиями Киева в Вашингтоне не довольны. Претензии были, их и сейчас можно предъявить, например, по поводу использования нелицензионного программного обеспечения. Сейчас, вернувшись к соглашению, показали — у вас есть перспективы. Не могу сказать, что ситуация заметно изменилась, стала лучше или хуже», — сделал вывод политолог.
Ранее Александр Дудчак в эфире НСН раскрыл коммерческие цели Майдана.
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Теги:
Экономика , Видео , Александр Дудчак , Дональд Трамп
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