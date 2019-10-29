Украине предрекли поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
По его мнению, Москва продемонстрировала, что не будет "никому ничего дарить".
Волошин считает, что в случае непродления договора о транзите газа, то Европа будет винить в этом именно Украину.
Депутат отметил, что это является проблемой нынешней украинской власти.
"Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет", — добавил Волошин.