Украине предрекли поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.

По его мнению, Москва продемонстрировала, что не будет "никому ничего дарить".

Волошин считает, что в случае непродления договора о транзите газа, то Европа будет винить в этом именно Украину.

Депутат отметил, что это является проблемой нынешней украинской власти.