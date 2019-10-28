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В Минфине оценили объем недополученных доходов ФНБ из-за освоения Арктики 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Минфин оценил объем недополученных доходов ФНБ
Фото: ТАСС
Объем недополученных доходов Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за перенаправления этих средств на софинансирование затрат добывающих компаний в Арктике оценивается примерно в 50-60 млрд рублей в год, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
«Это максимум 50-60 млрд рублей. При сегодняшней цене [нефти] около 60 долларов за баррель это (недополученные нефтегазовые доходы ФНБ) составит порядка 50-60 млрд рублей», — приводит слова главы налогового департамента Минфина России ТАСС.
Сазанов напомнил, что окончательное решение по утверждению новой системы льгот остается за первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым. По его словам, также пока нет решения относительно софинансирования из бюджета геологоразведки новых территорий.
Напомним, по оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, на освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре потребуются 10 трлн рублей.
Напомним также, в сентябре министр финансов Антон Силуанов не исключил финансирование «Арктик СПГ-2» из Фонда национального благосостояния.
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Комментарии6 
Теги:
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Цена на нефть , Антон Силуанов , Алексей Сазанов , Павел Сорокин , Минфин , Фонд национального благосостояния , ИТАР-ТАСС
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