Минфин оценил объем недополученных доходов ФНБ

В Минфине оценили объем недополученных доходов ФНБ из-за освоения Арктики

«Это максимум 50-60 млрд рублей. При сегодняшней цене [нефти] около 60 долларов за баррель это (недополученные нефтегазовые доходы ФНБ) составит порядка 50-60 млрд рублей», — приводит слова главы налогового департамента Минфина России ТАСС.

Сазанов напомнил, что окончательное решение по утверждению новой системы льгот остается за первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым . По его словам, также пока нет решения относительно софинансирования из бюджета геологоразведки новых территорий.

Напомним, по оценке замминистра энергетики Павла Сорокина , на освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре потребуются 10 трлн рублей.

Напомним также, в сентябре министр финансов Антон Силуанов не исключил финансирование «Арктик СПГ-2» из Фонда национального благосостояния.