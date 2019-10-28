Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.50
$
64.05
70.75
64.15
Прогноз
28.10 – 04.11
$
64.50
71.60
Индексы и котировки Brent
62.03
+0.00 Золото
1504.10
+0.03 РТС
1421.20
+0.52
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1086
+0.0059
14.10
1.1027
24.10
14.10
02.10

Названы регионы с самой низкой безработицей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 44 минуты назад
Названы регионы с самой низкой безработицей
Фото: РИА Новости
По итогам июня-августа самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, а самый высокий — в Ингушетии. В целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.
Согласно результатам исследования, проведенного РИА «Новости» на основании данных Росстата, уровень безработицы в среднем по России в июне — августе 2019 года составил 4,4%, сократившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом в августе 2019 года уровень безработицы составил 4,3%.
Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда — численности безработных на сто открытых вакансий.
В Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 57 безработных, в Москве — 79 безработных при значении этого показателя по России в целом — 189 безработных на 100 открытых вакансий.
В шести российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Это республика Ингушетия (26,2%), Чеченская Республика (13,4%), Республика Северная Осетия-Алания (12,6%), Республика Дагестан (11,7%), Республика Тыва (10,7%) и Республика Алтай (10%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четырех регионах уровень безработицы снизился, но заметнее всего — в Республике Тыве.
По итогам июня-августа 2019 года в 56 российских регионах уровень безработицы снизился, в 8 — не изменился и в 21 регионе вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Лидером по положительной динамике стала Республика Тыва, где уровень безработицы сократился на 8,3 процентных пункта.
Напомним, уровень безработицы, зафиксированный Росстатом в августе, находился на самых нижних уровнях за последние два года — 4,3% относительности общей численности рабочей силы в России.
Видео дня. Поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на гречку
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МЭР отказалось вводить налог Чубайса МЭР отказалось вводить налог Чубайса Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики На освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре понадобились 10 трлн рублей На освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре понадобились 10 трлн рублей
Комментарии 
Теги:
Экономика , Росстат , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шуба с валенками: Европа замерзнет из-за Украины
Шуба с валенками: Европа замерзнет из-за Украины
Россия получит дополнительные триллионы в бюджет
Россия получит дополнительные триллионы в бюджет
Минфин оценил объем недополученных доходов ФНБ
Минфин оценил объем недополученных доходов ФНБ6
Сам себе пенсионер: россиянам подарят 10 млрд рублей
Сам себе пенсионер: россиянам подарят 10 млрд рублей
Украина напрасно обвиняет РФ в крахе своей энергетики
Украина напрасно обвиняет РФ в крахе своей энергетики
Видео
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Трамп дал Украине моральный стимул
03:44
Трамп дал Украине моральный стимул
Экономика
ЦБ принял решение по ключевой ставке
13:51
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
00:35
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
Экономика Статьи
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
01:14
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
Экономика
Надежность российской экономики достигла максимума
00:34
Надежность российской экономики достигла максимума
Экономика
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение
<