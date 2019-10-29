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Британия начала утилизацию памятных монет из-за переноса Brexit 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 53 минуты назад
Памятные монеты утилизируют из-за переноса Brexit
Фото: Reuters
Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании начал переработку 50-пенсовых памятных монет, посвященных выходу страны из Евросоюза (ЕС) 31 октября, в связи с переносом даты Brexit на январь 2020 года.
На аверсе монеты, дизайн которой был одобрен Тайным советом — органом советников британской королевы Елизаветы II, — была надпись: «Мир, процветание и дружба со всеми народами», а также дата Brexit, сообщает «Би-би-си».
Всего к концу октября планировалось выпустить 10 млн новых монет в рамках проекта, который отстаивал глава Минфина Саджид Джавид, сменивший в июле на этом посту Филипа Хаммонда.
Хаммонд объявил о планах выпуска семигранных 50-пенсовых монет с символикой Brexit еще год назад, но тогда речь тогда шла лишь о коллекционной партии: предполагалось выпустить 10 тыс. таких монет с датой 29 марта 2019 года.
Министерство финансов заявило, что не станет комментировать стоимость производства памятных монет, поскольку это «коммерчески конфиденциальная информация».
Напомним, как сообщали в канцелярии главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, если ЕС даст Лондону трехмесячную отсрочку Brexit, кабмин поставит вопрос о выборах.
28 октября сало известно, что ЕС согласовал отсрочку. Британский парламент отверг предложение Джонсона о выборах.
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Теги:
Экономика , Елизавета II , Филип Хаммонд , Парламент Великобритании , ЕС , Минфин , BBC News
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