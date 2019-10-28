Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.50
$
64.05
70.75
64.15
Прогноз
28.10 – 04.11
$
64.50
71.60
Индексы и котировки Brent
62.03
+0.00 Золото
1504.10
+0.03 РТС
1421.20
+0.52
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1086
+0.0059
14.10
1.1027
24.10
14.10
02.10

Нефть принесет России дополнительные триллионы рублей 

Lenta.ru 23 минуты назад
Россия получит дополнительные триллионы в бюджет
Фото: ТАСС
Реализация и завершение налогового маневра в нефтяной отрасли способны принести федеральному бюджеты дополнительно до двух триллионов рублей, рассказал глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
«До 2024 года, если цена нефти будет со следующего года, например, 40 [долларов за баррель], то это будет 2 триллиона рублей», — отметил чиновник.
По его словам, после завершения маневра доходы бюджета смогут расти на дополнительные 500 миллиардов рублей ежегодно.
«Это немаленькая сумма при низких ценах на нефть», — заключил чиновник.
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и должен завершиться в 2024-м. В рамках него экспортная пошлина на нефть будет постепенно снижаться вплоть до обнуления, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), напротив, повышаться.
В этой ситуации нефтяные компании и, в особенности нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), понесут убытки из-за ликвидации так называемой бюджетной субсидии в виде разницы между экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты. Для компенсации и сохранения рентабельности НПЗ правительство разработало ряд льгот, главная из которых обратный акциз на новый подакцизный товар — нефтяное сырье — с дополнительной демпфирующей надбавкой, которая выплачивается в виде налогового вычета в случае, если экспортная альтернативная цена топлива выше расчетной, заранее установленной правительством на год вперед.
Кроме того, с рядом независимых НПЗ было подписано соглашение о предоставлении дополнительных льгот при условии модернизации мощностей.
Видео дня. Поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на гречку
Последние новости
Россия отреагировала на угрозы «Азова» Зеленскому Россия отреагировала на угрозы «Азова» Зеленскому США отказались считать Россию союзником США отказались считать Россию союзником Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего
Комментарии 
Теги:
Экономика , Алексей Сазанов , Минфин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шуба с валенками: Европа замерзнет из-за Украины
Шуба с валенками: Европа замерзнет из-за Украины
Минфин оценил объем недополученных доходов ФНБ
Минфин оценил объем недополученных доходов ФНБ6
Сам себе пенсионер: россиянам подарят 10 млрд рублей
Сам себе пенсионер: россиянам подарят 10 млрд рублей
Украина напрасно обвиняет РФ в крахе своей энергетики
Украина напрасно обвиняет РФ в крахе своей энергетики
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
Видео
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Трамп дал Украине моральный стимул
03:44
Трамп дал Украине моральный стимул
Экономика
ЦБ принял решение по ключевой ставке
13:51
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
00:35
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
Экономика Статьи
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
01:14
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
Экономика
Надежность российской экономики достигла максимума
00:34
Надежность российской экономики достигла максимума
Экономика
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение