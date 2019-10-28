Россия получит дополнительные триллионы в бюджет

Нефть принесет России дополнительные триллионы рублей

Реализация и завершение налогового маневра в нефтяной отрасли способны принести федеральному бюджеты дополнительно до двух триллионов рублей, рассказал глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов , которого цитирует ТАСС.

«До 2024 года, если цена нефти будет со следующего года, например, 40 [долларов за баррель], то это будет 2 триллиона рублей», — отметил чиновник.

По его словам, после завершения маневра доходы бюджета смогут расти на дополнительные 500 миллиардов рублей ежегодно.

«Это немаленькая сумма при низких ценах на нефть», — заключил чиновник.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и должен завершиться в 2024-м. В рамках него экспортная пошлина на нефть будет постепенно снижаться вплоть до обнуления, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), напротив, повышаться.

В этой ситуации нефтяные компании и, в особенности нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), понесут убытки из-за ликвидации так называемой бюджетной субсидии в виде разницы между экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты. Для компенсации и сохранения рентабельности НПЗ правительство разработало ряд льгот, главная из которых обратный акциз на новый подакцизный товар — нефтяное сырье — с дополнительной демпфирующей надбавкой, которая выплачивается в виде налогового вычета в случае, если экспортная альтернативная цена топлива выше расчетной, заранее установленной правительством на год вперед.

Кроме того, с рядом независимых НПЗ было подписано соглашение о предоставлении дополнительных льгот при условии модернизации мощностей.