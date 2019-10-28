Алексей Кудрин назвал главный недостаток нацпроектов

Тема реализации нацпроектов была затронута Кудриным на пленарном заседании общероссийского «Форума стратегов», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. По мнению председателя Счетной палаты, многие вопросы, которые сегодня стоят перед регионами, начинаются с правильного формулирования на федеральном уровне задач, проектов и механизмов. В этом-то и кроется проблема.

«Есть главный недостаток — это система управления нацпроектами. Эта система является главным препятствием на пути реализации нацпроектов. Усовершенствование этой системы — это первое, что нужно сделать», — сказал Алексей Кудрин на форуме.

Позже в разговоре с журналистами Алексей Кудрин отметил, что сейчас система управления нацпроектами — это сложная иерархия уровней, на каждом из которых есть показатели.