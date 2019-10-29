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В Госдуме оценили слова депутата Рады о последствиях газовой войны 

RT на русском + ещё 1 12 минут назад
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина о том, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
«Безнадёжность газового конфликта с Россией в парламенте понимали и при Порошенко, и понимают при Зеленском. Но если при предыдущем президенте в моде были победные реляции типа «мы победим Россию», то сегодняшний парламент может себе позволить официально усомниться в каких-либо победных достижениях», — считает Бальбек.
Депутат также отметил, что на Украине понимают, что объявление газовой войны России означает холодную зиму, огромные финансовые потери и ярость замёрзшего населения.
Ранее Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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Теги:
Экономика , Руслан Бальбек , Олег Волошин , Госдума , Верховная Рада
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