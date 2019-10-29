В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне

В Госдуме оценили слова депутата Рады о последствиях газовой войны

«Безнадёжность газового конфликта с Россией в парламенте понимали и при Порошенко, и понимают при Зеленском. Но если при предыдущем президенте в моде были победные реляции типа «мы победим Россию», то сегодняшний парламент может себе позволить официально усомниться в каких-либо победных достижениях», — считает Бальбек.

Депутат также отметил, что на Украине понимают, что объявление газовой войны России означает холодную зиму, огромные финансовые потери и ярость замёрзшего населения.

Ранее Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.