«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор « Нафтогаз Украина» Юрий Витренко сообщил, что занят подготовкой нового иска против российского «Газпрома» . Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

Витренко признал, что «прекрасно понимает» разочарование вице-президента европейской комиссии Мароша Шефчовича , поскольку пока нет соглашения по транзиту газа через Украину.

«Я время зря не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к «Газпрому» в новом арбитражном процессе», — подчеркнул Витренко.

«Рамблер» писал, что действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года. Однако новые условия транзита пока не согласованы. Ведутся переговоры между Россией, Украиной и ЕС

Ранее Витренко заявлял, что остается вопрос «абсолютно неприемлемого требования российской стороны, чтобы „Нафтогаз“ отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже», по решению которого «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд украинской компании.