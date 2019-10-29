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«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко сообщил, что занят подготовкой нового иска против российского «Газпрома». Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
Витренко признал, что «прекрасно понимает» разочарование вице-президента европейской комиссии Мароша Шефчовича, поскольку пока нет соглашения по транзиту газа через Украину.
«Я время зря не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к «Газпрому» в новом арбитражном процессе», — подчеркнул Витренко.
«Рамблер» писал, что действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года. Однако новые условия транзита пока не согласованы. Ведутся переговоры между Россией, Украиной и ЕС.
Ранее Витренко заявлял, что остается вопрос «абсолютно неприемлемого требования российской стороны, чтобы „Нафтогаз“ отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже», по решению которого «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд украинской компании.
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Теги:
Экономика , Компании , Юрий Витренко , Мароша Шефчович , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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