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США захотели еще немного пожалеть Китай 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
США захотели еще немного пожалеть Китай
Фото: Reuters
США могут продлить отсрочку для некоторых китайских товаров, которые должны были попасть под пошлины Вашингтона, заявил торговый представитель страны Роберт Лайтхайзер, которого цитирует Reuters.
Речь идет о товарах на общую сумму в 34 миллиарда долларов в год. Изначально они попали под 25-процентные пошлины, введенные США летом прошлого года. Однако в декабре по просьбе крупнейших американских импортеров им была предоставлена отсрочка на год.
По словам Лайтхайзера, его ведомство изучит целесообразность продления отсрочки. Окончательное решение будет зависеть от того, удалось ли американским покупателям найти отечественные аналоги попавших под ограничения товаров.
Ранее власти Китая попросили США отменить новые пошлины на некоторые товары и оставить только те, которые распространяются на товары объемом 250 миллиардов долларов в год.
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Теги:
Экономика , Reuters
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