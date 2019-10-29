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Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Подсчитаны мировые запасы нефти под санкциями США
Фото: globallookpress.com
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию. Об этом сообщила доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, мировые запасы нефти составляют 1,66 триллиона баррелей, из которых 298,4 миллиарда находятся в Венесуэле, 157,8 миллиарда — в Иране, 80 миллиардов — в России. Лебединская отметила, что доля нефтяных ресурсов в перечисленных странах равна 33 процентам от общемировых запасов.
«Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 году и который поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34 процента», — сказала она.
Лебединская также напомнила, что в 2016 году Венесуэла, Иран и Россия обеспечивали 21,75 процента суточной добычи в мире. Эксперт подчеркнула, что активность американских властей на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти оказалась под санкциями.
Больше всего от санкций пострадала Венесуэла, сократив суточную добычу до 0,75 миллиона баррелей, далее идет Иран —сокращение до 2,1 миллиона баррелей. Лебединская отметила, что российской стороне в этих условиях удалось нарастить производство — до 10,7 миллиона баррелей в сутки.
На этом фоне США расширяют свои рынки сбыта сырья, подчеркнула эксперт. По ее словам, американская сторона сейчас добывает на 9,8 процента в сутки больше, чем Россия.
В начале октября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила, что через несколько десятилетий глобальный спрос на нефть может резко сократиться. Пик спроса, по подсчетам аналитиков, придется на 2030-2040 годы, после чего последует неуклонный спад.
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Теги:
Экономика , Рынки , Демьян Кудрявцев , ОПЕК , Ведомости
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