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В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2» 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
«Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток — 2», использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии», — указывается на сайте Энди Барра.
Кроме того, законопроект предоставит президенту полномочия налагать санкции на субъекты, которые «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей».
По мнению республиканца Энди Барра, «Северный поток — 2» необходим России для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе.
Новый законопроект конгрессмена является сопутствующим к законопроекту, ранее внесённому в американский сенат. В июле он был одобрен комитетом сената США по международным делам.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, одобренный комитетом сената документ свидетельствует о новом витке русофобии.
Между тем, как подчёркивал президент России Владимир Путин, строительство «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» носит исключительно коммерческий характер.
«Вновь подчеркну: эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Здесь нет никакой политической подоплёки», — заявил российский лидер.
В США ранее назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе.
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Комментарии28 
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Владимир Путин , Сенат США
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