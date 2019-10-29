В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.

«Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток — 2», использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии», — указывается на сайте Энди Барра.

Кроме того, законопроект предоставит президенту полномочия налагать санкции на субъекты, которые «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей».

По мнению республиканца Энди Барра, «Северный поток — 2» необходим России для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе.

Новый законопроект конгрессмена является сопутствующим к законопроекту, ранее внесённому в американский сенат. В июле он был одобрен комитетом сената США по международным делам.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, одобренный комитетом сената документ свидетельствует о новом витке русофобии.

Между тем, как подчёркивал президент России Владимир Путин , строительство «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» носит исключительно коммерческий характер.

«Вновь подчеркну: эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Здесь нет никакой политической подоплёки», — заявил российский лидер.

В США ранее назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе.