«Силу Сибири» заполнили газом

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Газпром заполнил газопровод «Сила Сибири» газом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Газпром завершил процесс заполнения голубым топливом газопровода «Сила Сибири», газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
«Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», — сообщили в компании, передает ТАСС.
Следующий этап — заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.
В начале октября президент Владимир Путин назвал чушью разговоры о том, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу «Сила Сибири».
Газпром планирует начать поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года. В августе газопровод «Сила Сибири» начали наполнять природным газом.
В мае сообщалось, что Китай заинтересован в дополнительных поставках по газопроводу «Сила Сибири», но пока окончательные объемы не определены. По действующему контракту Газпром должен поставлять 38 млрд кубометров в год.
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Теги:
Экономика , Видео , Компании , Владимир Путин , Газпром , ИТАР-ТАСС
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