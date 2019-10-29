Назначен новый глава МАГАТЭ

Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинца Гросси новым гендиректором

Совет управляющих МАГАТЭ во вторник выбрал кандидатуру представителя Аргентины Рафаэля Гросси на должность нового генерального директора агентства. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинского кандидата Р. Гросси на должность генерального директора МАГАТЭ", — указал он.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкии Амано. Для избрания кандидату необходимо было заручиться поддержкой большинства членов Совета управляющих. Новый гендиректор должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.