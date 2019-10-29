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Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинца Гросси новым гендиректором 

ТАСС + ещё 8 29 минут назад
Назначен новый глава МАГАТЭ
Фото: Cancillería Argentina
Совет управляющих МАГАТЭ во вторник выбрал кандидатуру представителя Аргентины Рафаэля Гросси на должность нового генерального директора агентства. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинского кандидата Р. Гросси на должность генерального директора МАГАТЭ", — указал он.
Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкии Амано. Для избрания кандидату необходимо было заручиться поддержкой большинства членов Совета управляющих. Новый гендиректор должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.
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Теги:
Экономика , Другое , МАГАТЭ
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