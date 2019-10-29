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Орешкин: ВТО находится в плачевном состоянии 

News.ru + ещё 6 5 часов назад
Орешкин указал на плачевное состояние ВТО
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) находится в плачевном состоянии, так как процесс её реформирования идёт тяжело.
Ситуация в организации находится в очень плачевном состоянии, — отметил он.
Он надеется, что во время саммита G20, который пройдёт в Саудовской Аравии, странам-участницам удастся выработать совместные подходы к процессу реформирования ВТО, передаёт ТАСС.
Ранее Всемирная торговая организация более чем в два раза уменьшила свою оценку прогнозируемых объёмов мировой торговли в 2019 и 2020 годах. Организация подчёркивает, что возвращение к прежним темпам роста в следующем году возможно только при условии возврата к нормальным торговым отношениям. Прогноз организации по объёмам торговли основан на показателе мирового ВВП с ростом в 2,3% в 2019 и 2020 годах, писал News.ru.
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Теги:
Экономика , Максим Орешкин , ВТО , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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