Орешкин указал на плачевное состояние ВТО

Орешкин: ВТО находится в плачевном состоянии

Ситуация в организации находится в очень плачевном состоянии, — отметил он.

Он надеется, что во время саммита G20, который пройдёт в Саудовской Аравии, странам-участницам удастся выработать совместные подходы к процессу реформирования ВТО, передаёт ТАСС.

Ранее Всемирная торговая организация более чем в два раза уменьшила свою оценку прогнозируемых объёмов мировой торговли в 2019 и 2020 годах. Организация подчёркивает, что возвращение к прежним темпам роста в следующем году возможно только при условии возврата к нормальным торговым отношениям. Прогноз организации по объёмам торговли основан на показателе мирового ВВП с ростом в 2,3% в 2019 и 2020 годах, писал News.ru.