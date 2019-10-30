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Обязательную маркировку товаров предлагают отложить на год 

Парламентская газета 33 минуты назад
Обязательную маркировку товаров предлагают отложить
Фото: ТАСС
Вступление в силу закона, предусматривающего обязательную маркировку массовых потребительских товаров, предложено перенести с 1 января 2019 года на 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов, будет рассмотрен Государственной Думой в ноябре.
Обязательная маркировка товаров вводится в интересах потребителей, бизнеса и государства. Однако судя по неоднократным обращениям бизнес-ассоциаций и общественных организаций потребителей, принципиальные аспекты, связанные с введением обязательной маркировки, о сих пор в должной мере не проработаны, отмечают авторы законопроекта.
Есть основания полагать, что введение в 2019 году обязательной маркировки для массовых потребительских товаров вместо заявленного положительного эффекта приведет к негативным последствиям для бизнеса и потребителей. Подобные проблемы наблюдались в период, когда в столь же поспешном порядке внедрялась система прослеживаемости алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Тогда для нормализации обстановки понадобилось несколько лет.
Законопроектом предлагается перенести дату вступления обязательной маркировки с 1 января 2019 года на 1 января 2022 года. Указанный период необходим для формирования понятных правил и создание необходимых условий обязательной маркировки, отмечают авторы инициативы.
Отмечается, что отсрочка поможет в разработке прозрачных критериев для отнесения товаров в перечень маркируемых, в том числе с учетом степени потенциального риска для потребителей и специфики самих товаров (тип и размер упаковки, трудоемкость и стоимость оснащения производственных линий и т.д.);
Законопроект разработан депутатской группой, включая вице-спикера Госдумы Ольгу Епифанову и первого зампреда Комитета по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова.
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Теги:
Экономика , Ольга Епифанова , Михаил Емельянов , Госдума
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