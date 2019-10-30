Обязательную маркировку товаров предлагают отложить на год

Вступление в силу закона, предусматривающего обязательную маркировку массовых потребительских товаров, предложено перенести с 1 января 2019 года на 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов, будет рассмотрен Государственной Думой в ноябре.

Обязательная маркировка товаров вводится в интересах потребителей, бизнеса и государства. Однако судя по неоднократным обращениям бизнес-ассоциаций и общественных организаций потребителей, принципиальные аспекты, связанные с введением обязательной маркировки, о сих пор в должной мере не проработаны, отмечают авторы законопроекта.

Есть основания полагать, что введение в 2019 году обязательной маркировки для массовых потребительских товаров вместо заявленного положительного эффекта приведет к негативным последствиям для бизнеса и потребителей. Подобные проблемы наблюдались в период, когда в столь же поспешном порядке внедрялась система прослеживаемости алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Тогда для нормализации обстановки понадобилось несколько лет.

Законопроектом предлагается перенести дату вступления обязательной маркировки с 1 января 2019 года на 1 января 2022 года. Указанный период необходим для формирования понятных правил и создание необходимых условий обязательной маркировки, отмечают авторы инициативы.

Отмечается, что отсрочка поможет в разработке прозрачных критериев для отнесения товаров в перечень маркируемых, в том числе с учетом степени потенциального риска для потребителей и специфики самих товаров (тип и размер упаковки, трудоемкость и стоимость оснащения производственных линий и т.д.);