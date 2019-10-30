Россия снизила поставки СПГ в Японию почти на треть

Импорт СПГ из России в Японию в сентябре 2019 года снизился на 32,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством финансов Японии данные статистики, передает ТАСС.

Отмечается, что импорт российского СПГ снизился на 32,6% до отметки в 403 тысячи тонн. В то же время ростом отметился импорт СПГ из Австралии — этот показатель вырос на 23% до отметки в 2,93 млн тонн. Общие же поставки СПГ в Японию в сентябре этого года составили 6,4 млн тонн, продемонстрировав 2,6% рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.