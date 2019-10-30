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Россияне резко разлюбили валюту 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россияне резко разлюбили валюту
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Чистый спрос россиян на наличную валюту в августе сократился в четыре раза по сравнению с июлем и в целом упал до минимального значения с мая 2016 года, говорится в материалах Центробанка.
Размер спроса составил 315 миллионов долларов, из них у доллара — 101 миллион, а у евро — 201 миллион. Из-за снижения спроса банки сократили на четверть ввоз валюты в страну.
Всего в августе россияне купили в банках наличных на 1,9 миллиарда долларов, что на 28 процентов меньше, чем в июле. По доллару наблюдалось снижение на 22 процента, по евро — на 36 процентов. Сократились также количество таких операций и размер средней покупки (937 долларов). Еще 1,6 миллиарда были сняты с открытых валютных счетов — на 21 процент меньше, чем в июле.
Сумма проданной в банках наличной валюты увеличилась на 14 процентов до 1,4 миллиарда долларов. Продажи евро выросли на 12 процентов, долларов — на 15. Количество сделок увеличилось до 2,2 миллиона, а средний размер сделки вырос до 653 долларов. На валютные счета россияне зачислили 1,7 миллиарда долларов — на 17 процентов меньше, чем в июле.
Ранее в октябре председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила введение отрицательных ставок по вкладам в евро в российских банках для физических лиц. После этого россиянам придется либо хранить зарубежную валюту в наличных дома, либо платить банку процент за обслуживание вклада.
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Комментарии2 
Теги:
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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