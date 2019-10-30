Россияне резко разлюбили валюту

Чистый спрос россиян на наличную валюту в августе сократился в четыре раза по сравнению с июлем и в целом упал до минимального значения с мая 2016 года, говорится в материалах Центробанка

Размер спроса составил 315 миллионов долларов, из них у доллара — 101 миллион, а у евро — 201 миллион. Из-за снижения спроса банки сократили на четверть ввоз валюты в страну.

Всего в августе россияне купили в банках наличных на 1,9 миллиарда долларов, что на 28 процентов меньше, чем в июле. По доллару наблюдалось снижение на 22 процента, по евро — на 36 процентов. Сократились также количество таких операций и размер средней покупки (937 долларов). Еще 1,6 миллиарда были сняты с открытых валютных счетов — на 21 процент меньше, чем в июле.

Сумма проданной в банках наличной валюты увеличилась на 14 процентов до 1,4 миллиарда долларов. Продажи евро выросли на 12 процентов, долларов — на 15. Количество сделок увеличилось до 2,2 миллиона, а средний размер сделки вырос до 653 долларов. На валютные счета россияне зачислили 1,7 миллиарда долларов — на 17 процентов меньше, чем в июле.