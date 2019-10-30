Дания приняла решение по «Северному потоку-2»

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Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
"Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании", — говорится в сообщении.
Ранее министр энергетики России Александр Новак отмечал, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода сохраняются.
В начале октября СМИ, ссылаясь на ряд источников, писали, что Дания не имеет политических вопросов к прокладке газопровода.
Эксперт Рустам Танкаев прокомментировал НСН позицию датской стороны.
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Теги:
Экономика , Видео , Александр Новак , Рустам Танкаев
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