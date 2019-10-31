США призвали к мерам против «Северного потока–2»

Сенатор США призвал скорее принять меры против «Северного потока — 2»

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз призвал Сенат как можно скорее принять законопроект, направленный против российского газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2).

По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, если России удастся завершить строительство, то Москва «получит возможность продолжать усиливать военную силу, эксплуатацию европейских союзников и угрожать энергетической безопасности США».

Если законопроект будет одобрен, то госсекретарь США должен будет предоставить соответствующим комитетам конгресса доклад с оценкой влияния «Северного потока — 2» на национальную безопасность США.

Авторы законопроекта также предлагали рассмотреть возможность введения санкций за предоставление некоторых видов судов для сооружения российских экспортных трубопроводов.

30 октября правительство Дании выдало последнее недостающее согласие на строительство «Северного потока — 2», сообщает «Интерфакс».