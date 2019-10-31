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Сенатор США призвал скорее принять меры против «Северного потока — 2» 

News.ru + ещё 25 23 минуты назад
США призвали к мерам против «Северного потока–2»
Фото: globallookpress.com
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз призвал Сенат как можно скорее принять законопроект, направленный против российского газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2).
По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, если России удастся завершить строительство, то Москва «получит возможность продолжать усиливать военную силу, эксплуатацию европейских союзников и угрожать энергетической безопасности США».
Если законопроект будет одобрен, то госсекретарь США должен будет предоставить соответствующим комитетам конгресса доклад с оценкой влияния «Северного потока — 2» на национальную безопасность США.
Авторы законопроекта также предлагали рассмотреть возможность введения санкций за предоставление некоторых видов судов для сооружения российских экспортных трубопроводов.
30 октября правительство Дании выдало последнее недостающее согласие на строительство «Северного потока — 2», сообщает «Интерфакс».
Как писал News.ru, президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство на своей территории газопровода «Северный поток — 2». Глава государства отметил, что «Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет».
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Теги:
Экономика , Компании , Тед Круз , Владимир Путин , Bloomberg , Интерфакс
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