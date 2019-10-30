Путин: претензии «Газпрома» и Украины нужно обнулить

Путин призвал обнулить взаимные претензии «Газпрома» и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" и Украине нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос лежит исключительно в сфере споров арбитражного характера.

В этой связи он назвал абсурдным решением Украины требовать у "Газпрома" $7 млрд, за то, что корпорация "занимает монопольное место на транзитном рынке".

"Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", — сказал Путин.

Он считает, что надо отказаться от этого абсурда, а также "обнулить все требования с обеих сторон".