Скидки на российский газ для Молдавии уязвили Украину

Издание напомнило, что ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил о пересмотре «Газпромом» контракта на поставку газа в республику. По его словам, с 1 октября уже вступила в силу скидка в размере 10-15 долларов за 1 тысячу кубометров, а с 1 января скидка может вырасти до 40-50 долларов за тысячу кубов. В контракте также будет действовать схема транзита газа через Украину, который пока не согласован.

По мнению Алексея Гривача, риски транзита через Украину действительно есть, но неправильно ориентироваться только на то, когда будут созданы необходимые условия для заключения транзитных соглашений.

«Что касается снижения цен и гибкой системы скидок, то они обусловлены несколькими причинами. Во-первых, конъюнктурой рынка, где сейчас сложились достаточно низкие цены на газ. Во-вторых, текущим уровнем сотрудничества России и Молдавии. Вопрос поставок газа в данном случае обсуждается в комплексе, что дает возможность создать более комфортные условия для развития молдавской экономики и социальной сферы», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что «Газпром» является совладельцем газораспределительного хозяйства Молдавии.

При этом, по данным издания, на Украине начали звучать намеки о том, что Кишинев переплачивал за российский газ и дешевле было бы закупать его в Европе. Однако, по мнению Гривача, Украина сама переплачивает существенные деньги за российский газ, покупая его у европейских поставщиков.

«Речь идет о 50-60 долларах переплаты за тысячу кубометров, поэтому им следует смотреть на свой рынок, а не давать советы космической глупости», — заявил Алексей Гривач.

Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года.