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Скидки на российский газ для Молдавии уязвили Украину 

Рамблер + ещё 2 50 минут назад
Скидки на российский газ для Молдавии уязвили Украину
Фото: РИА Новости
Гибкая система скидок в новом контракте на поставку российского газа в Молдавию серьезно уязвила Украину. Об этом заявил «Экономика сегодня» заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Издание напомнило, что ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил о пересмотре «Газпромом» контракта на поставку газа в республику. По его словам, с 1 октября уже вступила в силу скидка в размере 10-15 долларов за 1 тысячу кубометров, а с 1 января скидка может вырасти до 40-50 долларов за тысячу кубов. В контракте также будет действовать схема транзита газа через Украину, который пока не согласован.
По мнению Алексея Гривача, риски транзита через Украину действительно есть, но неправильно ориентироваться только на то, когда будут созданы необходимые условия для заключения транзитных соглашений.
«Что касается снижения цен и гибкой системы скидок, то они обусловлены несколькими причинами. Во-первых, конъюнктурой рынка, где сейчас сложились достаточно низкие цены на газ. Во-вторых, текущим уровнем сотрудничества России и Молдавии. Вопрос поставок газа в данном случае обсуждается в комплексе, что дает возможность создать более комфортные условия для развития молдавской экономики и социальной сферы», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что «Газпром» является совладельцем газораспределительного хозяйства Молдавии.
При этом, по данным издания, на Украине начали звучать намеки о том, что Кишинев переплачивал за российский газ и дешевле было бы закупать его в Европе. Однако, по мнению Гривача, Украина сама переплачивает существенные деньги за российский газ, покупая его у европейских поставщиков.
«Речь идет о 50-60 долларах переплаты за тысячу кубометров, поэтому им следует смотреть на свой рынок, а не давать советы космической глупости», — заявил Алексей Гривач.
Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года.
Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа истекает 31 декабря. При этом переговоры по его продлению пока не привели к подписанию соглашения. В свою очередь замглавы «Нафтогаза» Сергей Перелома заявил, что отопительный сезон 2019-2020 пройдет стабильно, даже если не будет транзита газа из России в Евросоюз.
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Комментарии5 
Теги:
Экономика , Игорь Додон , Сергей Перелома , Алексей Гривач , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности
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