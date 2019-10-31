США и Европа начали новую торговую войну

На крыльях войны

США открывают второй фронт торговой войны — еще толком не договорившись с Китаем, они спешат приструнить Европу. Та, по выражению американского президента Дональда Трампа , годами обкрадывала его страну, поддерживая одну из своих главных компаний, производителя самолетов Airbus. Вашингтон заявляет о 22 миллиардах долларов убытков, но и Евросоюзу есть что предъявить в ответ — там насчитали 23 миллиарда. Помирить Вашингтон и Брюссель полтора десятилетия пытался беспристрастный судья в лице Всемирной торговой организации , но и она оказалась бессильна. Новые пошлины — привычный, но далеко не последний этап противостояния, которое грозит сильно затянуться. Воздушная схватка — в материале «Ленты.ру».

Вошли во вкус

С начала торговой войны между США и Китаем прошло уже почти два года, и она по-прежнему далека от завершения. Последние переговоры снова не привели к подписанию долгожданного всеобъемлющего соглашения. Параллельно разгорается новый конфликт, грозящий окончательно погрузить мировую торговлю в хаос. Противником США на этот раз выступает Евросоюз: Белый дом применяет любимое оружие в виде тарифов на импортные товары, Трамп грозится возмездием за многолетний «грабеж Америки», европейские чиновники называют происходящее «экономической и политической ошибкой», но уже готовят зеркальный ответ. Однако у двух конфликтов есть и отличия: разрешение на новую войну дала Всемирная торговая организация (ВТО), и, судя по всему, она развернулась бы даже без участия экспрессивного американского президента — просто это с учетом его политики может привести к гораздо более тяжелым последствиям.

Повод для противостояния появился 15 лет назад. Тогда американский производитель самолетов Boeing пожаловался в ВТО на действия европейских стран — главным образом, Германии, Франции,