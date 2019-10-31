Малый бизнес не верит в улучшение экономики

Три четверти представителей малого и среднего бизнеса в России не верят в улучшение экономической ситуации в стране в ближайшем будущем. Большинство российских предпринимателей привыкли не заглядывать в далёкое будущее, а строить планы максимум на месяц вперёд. Таковы данные исследования « Mail.ru для бизнеса», которые имеются в распоряжении News.ru.

Опрос показал, что почти каждый пятый (28%) представитель компаний малого и среднего бизнеса строит планы на жизнь максимум на месяц вперёд. На перспективу полгода-год загадывают 35% опрошенных, 23% — на 2-5 лет. Интересно, что при этом на вопрос об уверенности в завтрашнем дне большинство ответили утвердительно — таких оказалось 60%.

Из конкретных планов на будущее, в реализации которых нет сомнений, 30% респондентов отметили отпуск на ближайший год, 16% верят в развитие нового направления бизнеса, 14% хотят пойти учиться или получить дополнительное образование, ещё по 13% опрошенных планируют купить автомобиль или сделать сбережения.

Приобрести собственную недвижимость смогут только 8%, открыть бизнес — 7%. Почти каждый пятый (27%) затруднились ответить на этот вопрос.

Что касается ведения бизнеса, 77% респондентов признались, что, по их мнению, ситуация в России не является благоприятной для открытия своего дела. Ещё 76% уверены, что за последние несколько лет экономика и инвестиционный климат в стране не изменились в лучшую сторону, а 73% не верят в позитивные сценарии развития экономики и в будущем.

Напомним, в конце лета фонд «Общественное мнение» опубликовал данные, согласно которым 30% россиян не верят в изменения в стране в ближайшие 20 лет.

В беседе с News.ru руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов рассказал, что всё, что происходит в сегменте МСБ уже на протяжении последних лет напоминает дежавю.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»: Каждый год мы всё ищем и ищем малый и средний бизнес, подспудно пытаясь найти и средний класс среди населения. И каждый год для этих "субстанций" в стране всё пытаются создать оптимальные условия ведения бизнеса. Но, увы, им всё не нравится. Правда, при этом они уже и в будущее смотреть почти научились.

По его словам, предприниматели привыкли, что строить далеко идущие планы практически невозможно, но перспектива завтрашнего дня их уже не пугает. Суть их общего ожидания, по мнению эксперта, заключается в том, что если вчера, сегодня и тем более завтра будет снова «пробито дно», то гнать волну, раскачивая лодку, бессмысленно. А по имеющимся триггерам всё положение дел в сегменте МСБ можно охарактеризовать тезисом — «могло быть и хуже».

Малый и средний бизнес у нас всё-таки есть, раз уж у него пытаются узнать, что он думает о завтрашнем дне и какие планы строит. Но общий градус этого настроения не есть здорово. С таким настроем прорывы в экономике не делают, — посетовал Блинов.

Однако, отметил он, в России остаются довольно серьёзные проблемы в сфере МСБ, когда его представители платить и работать в официальном, правовом поле не могут или не хотят, кивая при этом в сторону отсутствия необходимых условий. Поэтому дело не в доступных кредитах или наличии инвесторов, а, скорее, в производительности труда и качестве выпускаемой МСБ продукции, которая зачастую остаётся неконкурентной.

Со своей стороны директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев считает, что МСБ гораздо сильнее реагирует на изменение законодательства и ввод новых регуляционных мер со стороны правительства. Так, повышение НДС до 20%, отмена льготных тарифов страховых взносов и даже обязательное использование контрольно-кассовой техники — достаточно больно бьёт по доходам небольших организаций, тогда как корпорации практически не замечают подобного роста издержек.

Согласно данным Минэкономразвития, за последние четыре года число юридических лиц в стране сократилось более чем на 5,2%, до 2,4 млн организаций. Во многом это связано с тем, считает Дадашев, что малым организациям становится всё сложнее конкурировать с крупными компаниями из-за низкого роста доходов населения.

Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями: Россияне стали более ответственно подходить к покупкам: 33% стараются не покупать дорогие продукты, а 17% целенаправленно покупают товары по промоакциям. Причём число искателей спецпредложений за последние 5 лет увеличилось более чем в 5 раз.

Всё это, по его словам, приводит к тому, что в России число закрывшихся предприятий превышает количество открывшихся: 600 тысяч против 290 тысяч в 2018 году.

А для развития частного предпринимательства необходимо попросту перестать менять правила игры — законы и регуляцию на постоянной основе. Бизнесу необходимо иметь возможность строить планы на долгий срок, что в текущих условиях крайне сложно.

Между тем главный аналитик ЦАФТ Антон Быков уверен, что пессимизм российского МСБ базируется на ухудшении внешней макроэкономической конъюнктуры и хронических проблемах российского внутреннего потребительского сектора.

Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ: Если сверить данные об ухудшении ожиданий российского МСБ с ожиданиями в других странах, например, в США и Германии, то окажется, что они схожи. И для этого есть понятное и объективное объяснение. Оно заключается в завершении макроэкономического цикла и начавшемся в 2019 году спаде во всей мировой экономике.