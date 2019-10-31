Россиян предупредили о возможном дефиците красной икры

Россиянам объяснили причины возможного дефицита красной икры

По его словам, сокращение улова не должно повлиять на стоимость продуктов. Савчук указал, что в текущем году улов лососевых был составит порядка 500 тысяч тонн, этого хватит для того, чтобы цены не повышались.

«Однако конечная цена будет зависеть от торговых сетей», — уточнил он.

Савчук полагает, что и икры и рыбы достаточно, но посредники и торговые сети могут специально вызвать дефицит.

Ранее стало известно, что потребление красной икры в России с октября 2018-го по сентябрь 2019-го выросло на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связали со снижением цен: они уменьшались с начала года, минимума стоимость достигла в июле (3594 рубля за килограмм).