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Россиянам объяснили причины возможного дефицита красной икры 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян предупредили о возможном дефиците красной икры
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Стоимость красной рыбы и икры может вырасти к Новому году из-за искусственного дефицита. Такое предположение высказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Петр Савчук. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, сокращение улова не должно повлиять на стоимость продуктов. Савчук указал, что в текущем году улов лососевых был составит порядка 500 тысяч тонн, этого хватит для того, чтобы цены не повышались.
«Однако конечная цена будет зависеть от торговых сетей», — уточнил он.
Савчук полагает, что и икры и рыбы достаточно, но посредники и торговые сети могут специально вызвать дефицит.
Ранее стало известно, что потребление красной икры в России с октября 2018-го по сентябрь 2019-го выросло на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связали со снижением цен: они уменьшались с начала года, минимума стоимость достигла в июле (3594 рубля за килограмм).
В конце июля руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в текущем году.
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Теги:
Экономика , Рынки , Петр Савчук , Александр Савельев , Росрыболовство , ИТАР-ТАСС
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