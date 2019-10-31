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ЕК потребовала от «Северного потока — 2» соблюдать законодательство ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
ЕК выдвинула требования к «Северному потоку-2»
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия намерена обеспечить условия, при которых «Северный поток — 2» будет работать прозрачно, заявила представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен, указав на «четкие правила» для всех трубопроводов в ЕС.
«По проекту «Северный поток — 2»: мы хотим обеспечить, если он будет построен, чтобы он работал прозрачно и недискриминационно, с соответствующим уровнем надзора. У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок», — указала она, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока — 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин поприветствовал это решение. Глава МИД Сергей Лавров похвалил Данию за решение по «Северному потоку — 2».
Весной ЕС принял обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под эти правила должен попасть и «Северный поток — 2», который начал строиться до того, как директива была принята.
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Теги:
Экономика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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