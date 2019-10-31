Экономике России предсказали превосходство над миром

Российской экономике предсказали скорое превосходство над миром

Российский ВВП в 2020 году ждет гарантированный рост, в то время как в мире произойдет торможение экономики. Такой прогноз дал экономист, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев , предсказавший протесты 2011 года и начало банковского кризиса в 2015 году, пишет Forbes.

По словам экономиста, в 2020 году при отсутствии неожиданных потрясений рост ВВП России может составить 2,5 процента по сравнению с текущим годом. Оптимистичный прогноз по росту экономики — три процента. Позитивные тенденции будут связаны с исчезновением временного отрицательного фактора, связанного с увеличением НДС в начале 2019 года с 18 до 20 процентов.

Кроме того, на рынке труда в 2020 году впервые проявится повышение пенсионного возраста. В то же время благодаря дальнейшему понижению ключевой ставки Банком России возрастет доступность кредитов для инвесторов.

Дмитриев отметил, что российская экономика в последние годы все больше отделяется от мировой, в том числе в части финансовых потоков. Роль в этом сыграл кризис 2014-2015 годов на фоне санкций, во время которого начали падать доходы населения. Однако это позволило стране нарастить потенциал по сдерживанию кризисных явлений.

После 2020 года российским властям необходимо будет сохранить экономический рост. Если ВВП не удастся разогнать, и доходы населения продолжат падать, то в российском обществе будут нарастать недовольство властью и протестные настроения, сказал экономист.

Дмитриев отметил, что в мире между тем произойдет экономический кризис, который придет из США. Он пояснил, что американская экономика растет уже 122 месяца. При этом предыдущий самый длительный период роста без кризисов отмечался в 1990-х годах и был короче — 120 месяцев. Средний же период без кризисов после войны — 58 месяцев.

По словам Дмитриева, США «усыпили» рынки таким ростом американской экономики, однако торможение экономики неминуемо. Эксперт называет ситуацию в Соединенных Штатах «эффектом лампочки». Так, у каждой лампочки есть свой срок эксплуатации. После его истечения вероятность того, что она перегорит, возрастает. Но если лампочка, у которой истек срок годности, продолжает работать, люди начинают думать, что она является исключением из правил, и расслабляются.

После США кризис перекинется на Китай, считает Дмитриев, и вторая по величине экономика мира переживет резкое торможение. Затем кризис затронет замедляющуюся европейскую экономику, и произойдет рецессия. После он перекинется на остальной мир. Экономист отметил, что нынешний кризис может быть очень неприятным.